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Возведение жилых домов с использованием электрической энергии - перспективное направление в строительной отрасли Беларуси

16.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возведение жилых домов с использованием электрической энергии на отопление и горячее водоснабжение - перспективное направление в строительной отрасли Беларуси. Об этом сегодня шла речь на республиканском профильном семинаре в Гродно с участием заместителя премьер-министра Анатолия Сивака. Западный регион - один из лидеров страны по строительству такого жилья. Возвели уже несколько кварталов "электрических" домов в областном центре, в городе-спутнике Скиделе и агрогородке  Луцковляны. Участники семинара ознакомились с эффективностью их функционирования. Такие дома помогают жильцам значительно экономить на отоплении и горячем водоснабжении, а строителям дают возможность удешевить квадратные метры.

Одним из пунктов Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку является возведения энергоэффективного жилья, поэтому гродненский опыт строительства "электрических" домов планируется внедрить по всей стране.

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Теги: Гродно
 
 
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Возведение жилых домов с использованием электрической энергии на отопление и горячее водоснабжение - перспективное направление в строительной отрасли Беларуси....
 
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