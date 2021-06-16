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Возведение жилых домов с использованием электрической энергии - перспективное направление в строительной отрасли Беларуси
16.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Возведение жилых домов с использованием электрической энергии на отопление и горячее водоснабжение - перспективное направление в строительной отрасли Беларуси. Об этом сегодня шла речь на республиканском профильном семинаре в Гродно с участием заместителя премьер-министра Анатолия Сивака. Западный регион - один из лидеров страны по строительству такого жилья. Возвели уже несколько кварталов "электрических" домов в областном центре, в городе-спутнике Скиделе и агрогородке Луцковляны. Участники семинара ознакомились с эффективностью их функционирования. Такие дома помогают жильцам значительно экономить на отоплении и горячем водоснабжении, а строителям дают возможность удешевить квадратные метры.
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Возведение жилых домов с использованием электрической энергии - перспективное направление в строительной отрасли Беларуси
Возведение жилых домов с использованием электрической энергии на отопление и горячее водоснабжение - перспективное направление в строительной отрасли Беларуси....
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