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Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Витебск
16.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Поезд Победы" продолжает свое путешествие по всем регионам страны. И сегодня он прибыл в Витебск. Эшелон представлен в виде тематических вагонов - санитарный, связистов, бронепоезда, есть и вагон "Брестская крепость". Объемный звук, спецэффекты, датчики присутствия, голограммы - все это позволяет окунуться в атмосферу сражений и быта солдат. Историко-просветительский проект поддержали Администрация Президента Беларуси и Российские железные дороги.
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"Поезд Победы" продолжает свое путешествие по всем регионам страны. И сегодня он прибыл в Витебск. Эшелон представлен в виде тематических вагонов - санитарный,...
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