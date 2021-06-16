Источник материала: БT

"Поезд Победы" продолжает свое путешествие по всем регионам страны. И сегодня он прибыл в Витебск. Эшелон представлен в виде тематических вагонов - санитарный, связистов, бронепоезда, есть и вагон "Брестская крепость". Объемный звук, спецэффекты, датчики присутствия, голограммы - все это позволяет окунуться в атмосферу сражений и быта солдат. Историко-просветительский проект поддержали Администрация Президента Беларуси и Российские железные дороги.



Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Действительно поражает реалистичность этого музея. Когда ты проходишь через медицинский вагон - запахи, когда ты проходишь через вагон, где были военнопленные, действительно ощущаешь реалистичность этих событий, настолько впечатляет, настолько завораживает. Заставляет задуматься, задуматься, еще раз говорю, не только о подвиге и трагичности тех событий, о тех жертвах, которые понесла наша страна, чтобы прийти к той победе, которую мы всегда празднуем.

Далее экспозиция отправится в Полоцк, Гродно. Показ завершится в Могилеве в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Посещение экспозиции - по пригласительным билетам.



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