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Лучшим медикам Гомельской области вручили заслуженные награды
16.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Во время пандемии белорусские врачи несут повышенную нагрузку и в прямом смысле порой ценой собственной жизни спасают других. Лучшим медикам в Гомельском регионе вручили заслуженные награды. За успехи в профессии отмечены 59 врачей. Кроме благодарностей также вручены нагрудные знаки "Отличник охраны здоровья Беларуси".
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Во время пандемии белорусские врачи несут повышенную нагрузку и в прямом смысле порой ценой собственной жизни спасают других. Лучшим медикам в Гомельском регионе...
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