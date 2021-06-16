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Лучшим медикам Гомельской области вручили заслуженные награды

16.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во время пандемии белорусские врачи несут повышенную нагрузку и в прямом смысле порой ценой собственной жизни спасают других. Лучшим медикам в Гомельском регионе вручили заслуженные награды. За успехи в профессии отмечены 59 врачей. Кроме благодарностей также вручены нагрудные знаки "Отличник охраны здоровья Беларуси".

Елена Богдан, первый замминистра здравоохранения Беларуси:
Этот год показал всем нам, обычным гражданам, что такое медицинские работники и что их действительно нужно ценить. И те меры, которые были приняты на уровне главы государства, 131-й указ - это возможность оценить труд медицинских работников в этих сложных условиях. Республика Беларусь была одной из первых стран, которые пошли на такие беспрецедентно высокие доплаты.
Всего в канун Дня медика в Гомельской области  различных наград будут удостоены более 300 врачей.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Во время пандемии белорусские врачи несут повышенную нагрузку и в прямом смысле порой ценой собственной жизни спасают других. Лучшим медикам в Гомельском регионе...
 
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