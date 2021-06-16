Еще четыре телеканала прекратили вещание в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Прекращено действие разрешений на распространение четырех иностранных телевизионных СМИ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства информации Беларуси.

Речь идет о двух российских телеканалах: IQ HD и ЖИВИ! Кроме того, из сетки вычеркнуты два украинских спортивных канала: Спорт 1 и Спорт 2.

Вещание прекращено "ввиду истечения сроков действия разрешений на распространение продукции иностранных средств массовой информации" на территории Беларуси Мининформом страны.

В мае в Беларуси были исключены из списка разрешенных к распространению на территории республики российские каналы RUSSIAN MUSICBOX, "Мама" и CANDYMAN, в июне - "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь". Последние три планируют вернуть в сетку вещания.

Отметим, что в Беларуси право на трансляцию нужно получать каждые три года.

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