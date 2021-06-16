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Еще четыре телеканала прекратили вещание в Беларуси
16.06.2021 19:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Прекращено действие разрешений на распространение четырех иностранных телевизионных СМИ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства информации Беларуси.
Речь идет о двух российских телеканалах: IQ HD и ЖИВИ! Кроме того, из сетки вычеркнуты два украинских спортивных канала: Спорт 1 и Спорт 2.
Вещание прекращено "ввиду истечения сроков действия разрешений на распространение продукции иностранных средств массовой информации" на территории Беларуси Мининформом страны.
В мае в Беларуси были исключены из списка разрешенных к распространению на территории республики российские каналы RUSSIAN MUSICBOX, "Мама" и CANDYMAN, в июне - "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь". Последние три планируют
Отметим, что в Беларуси право на трансляцию нужно получать каждые три года.
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По данным Мининформа, две российские и две украинские телепрограммы вычеркнуты из эфирной сетки.
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