|
20 велосипедов лучшим медикам Минска презентовал Минский мотовелозавод
16.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
День медицинского работника празднуется в это воскресенье. 20 велосипедов лучшим медикам столицы презентовал Минский мотовелозавод. Первая обкатка экологического двухколесного транспорта новыми владельцами состоялась прямо на территории предприятия (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День медицинского работника празднуется в это воскресенье. 20 велосипедов лучшим медикам столицы презентовал Минский мотовелозавод. Первая обкатка...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)