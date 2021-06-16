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В Беларуси прошло централизованное тестирование по белорусскому языку

16.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Централизованное тестирование стартовало сегодня в стране. Начались испытания в 11 утра с белорусского языка. На него зарегистрировались 17,9 тысячи абитуриентов. За результатами можно следить в личном кабинете абитуриента. Касательно самих тестов в разделе Б добавили право на ошибку: вместо двух исправлений можно будет допустить четыре. Абитуриенты, которые не смогут пройти испытание по уважительным причинам, смогут сделать это в резервные дни - 14, 16 или 18 июля.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Централизованное тестирование - это как бы своеобразное соревнование. Должна быть честная победа. Победа - именно демонстрация собственных знаний, демонстрация собственной стрессоустойчивости, проверка. Ну и это элемент готовности в дальнейшем качественно освоить учебную программу высшего учебного заведения. Человек сам должен сконцентрироваться, определиться. И успешная сдача ЦТ - это и есть составной кирпичик в формировании личности.

Закончатся испытания 8 июля всемирной историей. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 16 июля. Прием документов на бюджетную и платную формы начнется 20 июля.


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Централизованное тестирование стартовало сегодня в стране. Начались испытания в 11 утра с белорусского языка. На него зарегистрировались 17,9 тысячи абитуриентов....
 
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