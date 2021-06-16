ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Беларуси ответил G7 и НАТО

16.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Готовы ли наши западные партнеры прислушаться к требованиям миллионов белорусских граждан, направивших свои обращения в адрес руководства евроструктур и других международных организаций о неприемлемости и контрпродуктивности санкций, которые нарушают их право на труд и достойную жизнь? МИД отреагировал на упоминание Беларуси в итоговых документах G7 и НАТО. Минск считает, что данный факт - это попытки стран Запада навязать миру искаженное восприятие ситуации в Беларуси.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Мы видим попытки оправдать лицемерной заботой о белорусском народе холодный геополитический расчет и желание реализовать свои узкие политические цели. Разумеется, все это прикрывается красивыми словами о решимости поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных соседей ЕС, к которым относится и наша страна.

Беларусь никогда не создавала и не собирается создавать угроз региональной и международной безопасности. Никакой внешний диктат и шантаж не могут заставить нас изменить курс на самостоятельное развитие государства и общества, он поддерживается большинством населения страны, заявляет МИД Беларуси.


Читайте также:




 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Готовы ли наши западные партнеры прислушаться к требованиям миллионов белорусских граждан, направивших свои обращения в адрес руководства евроструктур и других...
 
Новости дня
Новости общества
 
Конституционный суд получит новые права
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by