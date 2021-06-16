МИД Беларуси ответил G7 и НАТО

Источник материала: БT

Готовы ли наши западные партнеры прислушаться к требованиям миллионов белорусских граждан, направивших свои обращения в адрес руководства евроструктур и других международных организаций о неприемлемости и контрпродуктивности санкций, которые нарушают их право на труд и достойную жизнь? МИД отреагировал на упоминание Беларуси в итоговых документах G7 и НАТО. Минск считает, что данный факт - это попытки стран Запада навязать миру искаженное восприятие ситуации в Беларуси.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Мы видим попытки оправдать лицемерной заботой о белорусском народе холодный геополитический расчет и желание реализовать свои узкие политические цели. Разумеется, все это прикрывается красивыми словами о решимости поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных соседей ЕС, к которым относится и наша страна.

Беларусь никогда не создавала и не собирается создавать угроз региональной и международной безопасности. Никакой внешний диктат и шантаж не могут заставить нас изменить курс на самостоятельное развитие государства и общества, он поддерживается большинством населения страны, заявляет МИД Беларуси.





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