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Минский мотовелозавод преобразуют до конца года
16.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Работы по реконструкции производственных площадок "Мотовело" сегодня оценила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время выездного совещания. Задача - не просто привести территорию предприятия в порядок: восстановить цеха, ввести в эксплуатацию незадействованные площадки, но при этом сохранить исторический облик зданий. Реконструкция будет вестись поэтапно, при этом производственный процесс останавливать не будут, максимально сохранят арендуемые площади для инновационных компаний. В первую очередь обновление затронет два производственных корпуса, которые расположены вдоль Партизанского проспекта. Внешние фасады обретут стилистику исторической застройки. Эти работы завершат к концу года.
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Работы по реконструкции производственных площадок "Мотовело" сегодня оценила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время выездного совещания....
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