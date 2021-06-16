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Минский мотовелозавод преобразуют до конца года

16.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работы по реконструкции производственных площадок "Мотовело" сегодня оценила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время выездного совещания. Задача - не просто привести территорию предприятия в порядок: восстановить цеха, ввести в эксплуатацию незадействованные площадки, но при этом сохранить исторический облик зданий. Реконструкция будет вестись поэтапно, при этом производственный процесс останавливать не будут, максимально сохранят арендуемые площади для инновационных компаний. В первую очередь обновление затронет два производственных корпуса, которые расположены вдоль Партизанского проспекта. Внешние фасады обретут стилистику исторической застройки. Эти работы завершат к концу года.


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Теги: Минск
 
 
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Работы по реконструкции производственных площадок "Мотовело" сегодня оценила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время выездного совещания....
 
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