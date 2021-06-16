О борьбе, развернувшейся на геополитической арене, в авторском комментарии М. Петрашко

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Побег от правды и даже от реальности лицезрели все мы на этой неделе. Западные журналисты покинули брифинг МИД с участием задержанного экстремиста Романа Протасевича. Что неудивительно. После таких сенсационных разоблачений беглых и их кураторов, после публикации аудиозаписи переговоров диспетчеров Вильнюса и Минска очевидно, что нет никаких поводов вводить санкции в адрес нашей страны. О том, какая на самом деле борьба развернулась на геополитической арене - в авторском комментарии Марии Петрашко (видео).





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