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Финансирование протестов в Беларуси вызвало возмущение депутата Польского сейма
16.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Варшава должна прекратить финансирование деятельности белорусских экстремистов. Это заявила депутат Польского сейма Эва Шиманьская в своем "Инстаграме". В посте она осудила власти страны за то, что вместо того, чтобы тратить бюджет на систему здравоохранения Польши, они поддерживают белорусские антиправительственные формирования. К посту прилагается ссылка на Google Диск, где хранятся фотографии документов и таблиц со списками расходов на обеспечение протестов в Беларуси. Сумма в 50 млн злотых - это без малого 13,5 млн долларов.
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Варшава должна прекратить финансирование деятельности белорусских экстремистов. Это заявила депутат Польского сейма Эва Шиманьская в своем "Инстаграме". В посте...
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