Источник материала: БT

Это история одного человека, который за 36 лет медицинской практики сумел спасти сотни маленьких жизней. Ирина Ромашевская заведует отделением детской гематологии в уникальном для Полесского региона Центре радиационной медицины. Окончив минский медуниверситет, по распределению приехала в Гомель и осталась там. Недавно защитила кандидатскую. Говорит, главное профессиональное достижение, конечно, не в регалиях. Оно - в детских улыбках и словах благодарности матерей, которые только что узнали, что их ребенок наконец будет здоров.

Конечно, каждая история уникальна. Порой путь к выздоровлению измеряется годами. Об этом как никто лучше расскажут те, кто проходит лечение в РНПЦ. О людях в белых халатах и огромном желании маленьких пациентов просто жить - в рубрике "Наши медики". Рассказывает Анна Ковалева.

В трудовой - врач-гематолог, заведующий гематологическим отделением Республиканского центра, еще и кандидат наук. Для маленьких пациентов она, скорее, тетя Ира - добрый доктор, который всегда рядом и как профессионал, и как человек.

12-летний Артем под наблюдением Ирины 2 года. В первый раз больничная палата стала его домом на долгих 8 месяцев. Сейчас лежит в отделении третью неделю. Химиотерапия дала осложнение на ноги, но Ирина говорит: все поправимо. Пока врачи на консилиумах сложными терминами обсуждают план его личной победы над болезнью, Тема просто мечтает просыпаться дома и гонять с мальчишками по улицам.

Артем Маковский, пациент РНПЦ радиационной медицины и экологии человека:

Не хочется провести еще одно лето в больнице. Я мечтаю выздороветь и с мамой поехать в Минск - побыть там, походить по городу, в метро покататься.

Сейчас в отделении около 30 детей. Многие с тяжелыми заболеваниями. Лечение рака крови исчисляется даже не месяцами, а годами. Ирина Ромашевская признается: спасти удается не каждого, и это то, к чему за 36 лет практики она так и не привыкла. Порой метастазы не реагируют ни на один способ лечения. Во всех случаях, говорит, борются с коллегами за каждого ребенка. При этом процент тех, кому удалось победить болезнь, ежегодно и стабильно растет. Сейчас этот показатель около 90 %.

С этих фотографий в объектив телекамеры смотрят маленькие пациенты. Многие уже успели повзрослеть. Удивительно, но каждого Ирина помнит поименно и с точностью называет их прежние диагнозы.







Ирина Ромашевская, заведующая гематологическим отделением для детей РНПЦ радиационной медицины и экологии человека:

Приходят взрослые люди, иногда с детьми, иногда с женой или с мужем. И говорят: "А Вы помните, мы у вас лечились 20-25 лет назад?! Все хорошо, у меня семья, я закончила университет!" Вот это самая большая радость! Видеть, что судьбы людские после тяжелого заболевания идут в обычном человеческом русле. И вот это и есть человеческое счастье!Чтобы спасти одну маленькую жизнь, в уникальном для региона центре проводят такие же уникальные процедуры, исследования и операции - высокотехнологичные - более тысячи в год. Многие методы лечения - собственные разработки. Сейчас одно из перспективных направлений в мировой медицине - работа со стволовыми клетками, и в этом центре его уже осваивают.

Консультативный прием здесь ведут кандидаты и доктора наук. Ими охвачено около двадцати направлений. Работают с оборудованием последнего поколения. Заболевания диагностируют еще до клинических проявлений.

В день съемки Артем Маковский из детской гематологии вместе с мамой получил самые долгожданные новости: болезнь отступает. На следующей неделе курс химиотерапии будет завершен, и мальчик обязательно будет здоров. Значит, это лето он проведет уже не в больничной палате, а сможет отправиться в столицу, чтобы, наконец, увидеть Детскую железную дорогу.

Валентина Маковская, мама Артема Маковского:

Что я могу сказать о врачах? Я просто им низко кланяюсь. Наших деток очень хорошо лечат. Лечение очень эффективное. Им большое спасибо за такое отношение. Огромнейшее спасибо врачам нашим. Это просто врачи от бога.





Читайте также:









