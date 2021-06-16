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В Минске состоялось очередное заседание Конституционной комиссии

17.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совершенствование судебной системы, введение суда присяжных, появление конституционной жалобы.

В Минске сегодня состоялось очередное заседание Конституционной комиссии. На этот раз оно было посвящено судебной системе. Часть инициатив была выработана в рамках диалоговых площадок. Теперь задача комиссии - объединить мнения и пожелания и разработать предложения по изменению в Конституцию.

Важно учитывать реальные особенности социального и политико-правового развития страны, а также назревшие потребности общества. Какие предложения высказывали - расскажет Владимир Королев.

Заседание Конституционной комиссии: судебная система Беларуси

Вопросы совершенствования судебной системы - именно этой теме посвящено шестое заседание комиссии. Пожалуй, самые глобальные изменения касаются Конституционного суда. В будущем он должен серьезно расширить свои полномочия. Например, его предлагают наделить правом проверки результатов общегосударственных референдумов, выборов и процесса импичмента Президента.

Наталья Карпович, зампредседателя Конституционного суда Беларуси:

В силу определенных и правовых условий, и объективных возникла необходимость определить роль Конституционного суда в процессах выбора Президента и парламента. Предлагается в Конституции закрепить соответствующие полномочия по проверке конституционности выборов.

Для мировой практики характерно право конституционных судов толковать главный документ страны. На комиссии предлагают передать такое право от парламента Беларуси к Конституционному суду как защитнику и хранителю Конституции в правовой системе, а также ввести институт прямой конституционной жалобы. Орган будет правомочен проверять обращения белорусов на соблюдение норм Конституции. Иными словами, водится прямой доступ граждан к конституционному правосудию. Все страны постсоветского пространства и большинства европейских государств уже имеют подобный институт.

Елена Семашко, замдиректора Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси - руководитель Института правовых исследований:

О компетенции Конституционного суда писали в разрезе индивидуальной конституционной жалобы. Предлагались разные варианты: усеченная жалоба, более расширенная - институт конституционной жалобы. Интересное предложение поступило по ст. 113. Граждане предлагают сформулировать так, чтобы это позволило в дальнейшем ввести и использовать суд присяжных заседателей. Эффективно действующая судебная система - реальная гарантия защиты прав и свобод, поэтому предложений по этой тематике было немало. Комиссии предстоит серьезная работа. Ведь важно за реформами не потерять главного - сохранить независимость судебной власти и запрет на вмешательство в ее деятельность.

Планируется, что до августа Конституционная комиссия предоставит выработанные предложения Президенту, а после это будет вынесено на республиканский референдум.


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Теги: Минск
 
 
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Совершенствование судебной системы, введение суда присяжных, появление конституционной жалобы. В Минске сегодня состоялось очередное заседание...
 
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