Выходите из тени: РФ заинтересована в легальных мигрантах

Источник материала: Sputnik Беларусь

По данным МВД России, в середине апреля этого года свыше миллиона выходцев из СНГ находились на российской территории незаконно. Скольким гражданам удалось легализоваться, почему некоторые мигранты предпочитают оставаться в тени и какие благоприятные условия создает РФ для работы и жизни иностранцев – в материале корреспондента Sputnik Марии Науменко.

Успеть за три месяца

"Успеют ли до 30 сентября легализоваться все желающие или нет, зависит от работы профильных структур. Ранее мигрантам приходилось стоять в гигантских очередях, чтобы оформить документы. На мой взгляд, трех месяцев достаточно, если будет организованна слаженная работа", – считает председатель Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова.

15 июня до указа Владимира Путина было крайней датой, когда иностранцы могли легализоваться. В миграционных центрах РФ наблюдался ажиотаж. Наплыв мигрантов, желающих получить документы, начался в мае, сообщил директор бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев. По его словам, количество людей, желающих оформить документы в ММЦ "Сахарово", доходило до рекордных 41 тысячи за день. Большой поток мигрантов был вызван в том числе и тем, что посольства и диаспоральные организации активно проводили разъяснительные беседы со своими соотечественниками и призывали их оформить документы.

"На фоне ажиотажа в миграционных центрах было ожидаемо, что не все успеют легализоваться. По нашим грубым подсчетам, к 15 июня смогли узаконить свой статус больше 500 тысяч граждан. Но необходимо дождаться официальной статистики от МВД", – отмечает Эсоев.

По его мнению, меры, принятые российским правительством во время пандемии COVID-19 по отношению к иностранцам, были очень гуманными. Весной 2020 года лидер РФ Владимир Путин принял ряд послаблений. В итоге иностранцам разрешили оставаться в России до 15 июня 2021 года включительно без продления визы (если она необходима) и других документов, по которым они въехали в страну. В течение этого времени работодателям также позволили нанимать иностранцев без действующего разрешения на работу. Мораторий на выдворение из России неоднократно продлевался.

России нужны мигранты

Мигранты предпочитают жить и работать в России легально. К незаконному положению их вынуждают разные обстоятельства, отмечает Хуршеда Хамракулова.

"Некоторым недобросовестным работодателям выгодно, когда мигрант абсолютно бесправен. Если иностранец находится в РФ законно, то компании необходимо заключить с ним договор, платить налоги. Нередко ко мне обращались обманутые соотечественники. Когда они по несколько месяцев работали неофициально и в результате не получали оплату вовсе", – приводит пример глава Таджикского культурного центра.

Доказать, что иностранцев обманули, не имея на руках трудового договора, крайне сложно, отмечает она. Но в РФ эту проблему стараются решить. Например, в Санкт-Петербурге мигрантам выдают электронные ID-карты. С их помощью можно переводить деньги на родину с низкой комиссией. Работодателям же с таким инструментом сложнее платить "серую" зарплату.

Подобные идентификационные карты планируется внедрить по всей России. В них в электронном виде будут содержаться личные данные, разрешительные документы и лицензии, сведения о работодателе, налоговых отчислениях, трудовом стаже, правонарушениях, штрафах и уплате налогов. Обладая такой картой, иностранцы смогут наниматься к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании электронного патента, а работать на физических лиц – после уплаты налога на доход в виде фиксированного аванса.

Однако есть определенная категория мигрантов, которая намеренно не легализуется, говорит Эсоев.

"Кто-то экономит, не хочет оплачивать патент. Думают: поработаю 5-7 месяцев, отправлю деньги на родину и вернусь. Есть те, кто выполняет частные заказы, живут в дачных поселках и никуда не выходят", – рассказывает директор бюро Международной организации по миграции в Москве.

Стоимость патента для мигрантов в российской столице составляет 5341 рубль, Московской области – 5092 рубля, в Воронежской – 4943 рубля, Иркутской области – 5 605 рублей.

Хамракулова отмечает: Россия заинтересована в том, чтобы как можно больше мигрантов легализовались, поэтому им в РФ предоставляют такие благоприятные условия.

"Ко мне обращаются разные компании в сфере строительства, автомойки, курьерские службы с просьбой направить рабочих, так как их не хватает", – утверждает она.

Если до пандемии в России, по данным Министерства внутренних дел, находилось около 11 млн мигрантов, то к концу 2020 года их число сократилось до 6 млн. Весной текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дефицит мигрантов наблюдается в сферах строительства и сельского хозяйства.

Условия для мигрантов станут лучше

В России к 2025 году собираются полностью реформировать миграционное законодательство. Федеральный закон, который готовит МВД, предусматривает новый подход к налогообложению, получению патентов, размеру заработка и регистрации приезжающих работать в Россию.

Изменения призваны искоренить серые схемы трудоустройства иностранцев. Всех мигрантов будут учитывать в единой базе данных. К тому же, зарплата иностранного рабочего будет равна среднему уровню оплаты труда в конкретном регионе для данной категории работников.

Абдусаттор Эсоев также рассчитывает, что с введением нового закона под нелегальный статус перестанут попадать граждане, которые совершили несколько административных правонарушений, например, вовремя не оплатили патент.

"Сейчас под выдворение и запрет на въезд попадают граждане, которые совершили три административных правонарушения в течение двух лет. Например, три штрафа за превышение скорости – и человек попадает под запрет на въезд в РФ в течение трех лет", – объясняет Эсоев.

Проект нового федерального закона о мигрантах будет предоставлен МВД на рассмотрение правительства в конце 2021 года.