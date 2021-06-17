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Работы в Коссовском замке завершат к концу 2022 года
17.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Все работы во дворце Пусловских в Коссове должны завершиться за полтора года. Это сообщил министр культуры Анатолий Маркевич, докладывая премьер-министру о масштабном восстановлении объекта. Роман Головченко накануне посетил Ивацевичский район. Достопримечательность внесет весомый вклад в туристический потенциал Брестской области. Уже сейчас сюда приезжают туристы из разных уголков.
Развитие деревообрабатывающей отрасли
В центре внимания премьера также деятельность предприятия "Ивацевичдрев". На его базе в марте создан профильный холдинг. Поставлена задача подготовить стратегию развития к 1 ноября.
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Все работы во дворце Пусловских в Коссове должны завершиться за полтора года. Это сообщил министр культуры Анатолий Маркевич, докладывая премьер-министру о...
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