Работы в Коссовском замке завершат к концу 2022 года

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Все работы во дворце Пусловских в Коссове должны завершиться за полтора года. Это сообщил министр культуры Анатолий Маркевич, докладывая премьер-министру о масштабном восстановлении объекта. Роман Головченко накануне посетил Ивацевичский район. Достопримечательность внесет весомый вклад в туристический потенциал Брестской области. Уже сейчас сюда приезжают туристы из разных уголков.

Развитие деревообрабатывающей отрасли

В центре внимания премьера также деятельность предприятия "Ивацевичдрев". На его базе в марте создан профильный холдинг. Поставлена задача подготовить стратегию развития к 1 ноября.





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