Энергоэффективные дома - будущее строительной отрасли Беларуси

Источник материала: БT

Возведение жилых домов с использованием электрической энергии на отопление и горячее водоснабжение - перспективное направление в строительной отрасли Беларуси. Об этом говорили в Гродно на профильном семинаре. Западный регион - один из лидеров в стране по такому жилью. Возведено уже несколько кварталов частных "электрических" домов в областном центре, в городе-спутнике Скидель и агрогородке Луцковляны. Примененные технологии помогают значительно экономить на отоплении и горячем водоснабжении и дают возможность удешевить квадратные метры. В целом в Беларуси планируется изменить подход к возведению частного жилого фонда. Наравне с индивидуальным строительством свои услуги предложат и крупные застройщики.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

На сегодняшний день считаем важным перейти на принцип строительства жилья предприятиями, а не физическими лицами для себя. Этот процесс всегда затягивается, люди видят, что иногда совершают ошибки. Мы должны на рынке больше предлагать готового жилья, индивидуальных жилых домов для того, чтобы у людей был выбор.

Один из пунктов Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку - возведение энергоэффективного жилья, поэтому наравне с частными "электрическими" домами массово будут возводиться и многоквартирные.





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