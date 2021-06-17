ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Энергоэффективные дома - будущее строительной отрасли Беларуси

17.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Возведение жилых домов с использованием электрической энергии на отопление и горячее водоснабжение - перспективное направление в строительной отрасли Беларуси. Об этом говорили в Гродно на профильном семинаре. Западный регион - один из лидеров в стране по такому жилью. Возведено уже несколько кварталов частных "электрических" домов в областном центре, в городе-спутнике Скидель и агрогородке Луцковляны. Примененные технологии помогают значительно экономить на отоплении и горячем водоснабжении и дают возможность удешевить квадратные метры. В целом в Беларуси планируется изменить подход к возведению частного жилого фонда. Наравне с индивидуальным строительством свои услуги предложат и крупные застройщики.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

На сегодняшний день считаем важным перейти на принцип строительства жилья предприятиями, а не физическими лицами для себя. Этот процесс всегда затягивается, люди видят, что иногда совершают ошибки. Мы должны на рынке больше предлагать готового жилья, индивидуальных жилых домов для того, чтобы у людей был выбор.

Один из пунктов Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку - возведение энергоэффективного жилья, поэтому наравне с частными "электрическими" домами массово будут возводиться и многоквартирные.


Читайте также:

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возведение жилых домов с использованием электрической энергии на отопление и горячее водоснабжение - перспективное направление в строительной отрасли Беларуси....
 
Новости дня
Новости общества
 
Озвучены планы по дальнейшему развитию системы здравоохранения Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by