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Озвучены планы по дальнейшему развитию системы здравоохранения Минской области

17.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как будет развиваться система здравоохранения Минской области, озвучено на церемонии чествования медработников в Несвиже. В ближайшие годы на карте региона появится новая детская поликлиника в Жодино, а осенью - корпус детской больницы в Борисове. В планах и новые поликлиника и больница в Заславле. Начнут возводить поликлинику в Несвиже. По словам заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, медицина Минской области по многим позициям задает тон в общей структуре здравоохранения страны.  

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В Минской области апробируются многие пилотные проекты. Это 12 мобильных медицинских комплексов. Вопрос развития материально-технической базы. 163 единицы нового медицинского оборудования приобрели за последние два года. Это также важный элемент, это вооружает наших врачей новым высокотехнологичным оборудованием.

Заслуженные награды лучшим медикам вручили и в Гомельском регионе. За успехи в профессии отмечены 59 врачей. Кроме благодарностей также вручены нагрудные знаки "Отличник охраны здоровья Беларуси". Всего в канун Дня медика в Гомельской области различных наград будут удостоены более 300 врачей.


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Теги: Минск
 
 
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Как будет развиваться система здравоохранения Минской области, озвучено на церемонии чествования медработников в Несвиже. В ближайшие годы на карте региона...
 
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