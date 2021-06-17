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Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" - в новой серии проекта "Один день"
17.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Резиденция влиятельной династии Радзивиллов, всемирное наследие ЮНЕСКО, один из самых посещаемых туристических объектов Беларуси. Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" - сегодня в новой серии проекта "Один день". Наследие с богатой 400-летней историей - сегодня это 36 экспозиционных залов, представляющих уникальные предметы. За кем закреплено право открывать и закрывать замок? Почему вход с музей строго в сменной обуви или в бахилах? Какое количество экспонатов хранится в архитектурной жемчужине? Сколько стоят личные вещи Радзивиллов? Об этом и не только сегодня вечером в эфире.
Выпуск о Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" сразу после
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Резиденция влиятельной династии Радзивиллов, всемирное наследие ЮНЕСКО, один из самых посещаемых туристических объектов Беларуси. Национальный...
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