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Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" - в новой серии проекта "Один день"

17.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Резиденция влиятельной династии Радзивиллов, всемирное наследие ЮНЕСКО, один из самых посещаемых туристических объектов Беларуси. Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" - сегодня в новой серии проекта "Один день". Наследие с богатой 400-летней историей - сегодня это 36 экспозиционных залов, представляющих уникальные предметы. За кем закреплено право открывать и закрывать замок? Почему вход с музей строго в сменной обуви или в бахилах? Какое количество экспонатов хранится в архитектурной жемчужине? Сколько стоят личные вещи Радзивиллов? Об этом и не только сегодня вечером в эфире.  

Выпуск о Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу, 19 июня, на "Беларусь 1".


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Резиденция влиятельной династии Радзивиллов, всемирное наследие ЮНЕСКО, один из самых посещаемых туристических объектов Беларуси. Национальный...
 
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