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В Минске подвели итоги республиканского конкурса детских рисунков
17.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Воспитывать у подрастающего поколения уважение к памяти о героях Великой Отечественной войны и подвигам во славу Родины. В столице подвели итоги республиканского конкурса детских рисунков "Нам мир завещано беречь". В нем участвовали более 2 тысяч ребят со всех уголков страны в возрасте от 5 до 15 лет. В финал вышли сто рисунков.
В каждой номинации по семь победителей. Оценивало работы компетентное жюри во главе с художником Николаем Опиоком. Среди областей Беларуси лидирует Брестская.
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Воспитывать у подрастающего поколения уважение к памяти о героях Великой Отечественной войны и подвигам во славу Родины. В столице подвели итоги республиканского...
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