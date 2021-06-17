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Руководители госорганов проводят в июне приемы граждан во всех регионах Беларуси
17.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня министр связи и информатизации Константин Шульган встретится с гражданами в Новополоцком горисполкоме.
На 18 июня приемы граждан запланированы министром иностранных дел Владимиром Макеем в Смолевичском райисполкоме, министром юстиции Олегом Слижевским в Калинковичском райисполкоме, председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо в Пружанском райисполкоме.
Прием граждан министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем пройдет 25 июня в Ляховичском райисполкоме.
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Сегодня министр связи и информатизации Константин Шульган встретится с гражданами в Новополоцком горисполкоме. На 18 июня приемы граждан запланированы...
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