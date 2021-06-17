В Минске состоится очередное заседание Палаты представителей

Источник материала: БT

Сегодня состоится очередное заседание Палаты представителей. В повестке - обсуждение проектов об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, утверждение отчета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год и вопросы по судебно-экспертной деятельности. Также парламентарии обсудят проект рекомендаций по итогам парламентских слушаний. Речь о территориальной целостности и народном единстве Беларуси.





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