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В Минске состоится очередное заседание Палаты представителей
17.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня состоится очередное заседание Палаты представителей. В повестке - обсуждение проектов об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, утверждение отчета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год и вопросы по судебно-экспертной деятельности. Также парламентарии обсудят проект рекомендаций по итогам парламентских слушаний. Речь о территориальной целостности и народном единстве Беларуси.
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Сегодня состоится очередное заседание Палаты представителей. В повестке - обсуждение проектов об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и...
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