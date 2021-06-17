Источник материала: БT

За распространение личной информации прокурорского работника в "Телеграме" возбуждены уголовные дела. По сообщению надзорного ведомства, неустановленные участники отдельных телеграм-каналов 2 июня разместили в общем доступе фото и персональные данные старшего помощника прокурора Фрунзенского района Минска, составлявшие его личную и семейную тайну, без его согласия. Это нарушение права человека на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и подпадает под действие статьи Уголовного кодекса "Оскорбление представителя власти" и статьи о защите персональных данных. Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в Следственный комитет.





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