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С 1 июля за пересечение границы в Брестской области придется заплатить налог
17.06.2021 11:17 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С 1 июля за пересечение белорусской наземной границы в Брестской области придется заплатить местный сбор в размере 1 базовой величины. Соответствующее решение было принято местными властями еще в мае, но только сегодня
В документе отмечается, что местный сбор вводится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, то есть с 1 июля, и действует до 1 января 2023 года. Величина сбора составляет 1 базовую величину, на сегодняшний день это 29 белорусских рублей, за 1 транспортное средство вне зависимости от количества пассажиров.
Предусматриваются случаи, когда владельцы автомобилей освобождаются от уплаты налога:
Напомним, с 1 января органы местного управления
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С 1 июля за пересечение белорусской наземной границы в Брестской области придется заплатить местный сбор в размере 1 базовой величины.
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