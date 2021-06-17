ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С 1 июля за пересечение границы в Брестской области придется заплатить налог

17.06.2021 11:17 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

С 1 июля за пересечение белорусской наземной границы в Брестской области придется заплатить местный сбор в размере 1 базовой величины. Соответствующее решение было принято местными властями еще в мае, но только сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе отмечается, что местный сбор вводится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, то есть с 1 июля, и действует до 1 января 2023 года. Величина сбора составляет 1 базовую величину, на сегодняшний день это 29 белорусских рублей, за 1 транспортное средство вне зависимости от количества пассажиров.

Предусматриваются случаи, когда владельцы автомобилей освобождаются от уплаты налога:

  • в случае выезда после похорон в Беларуси членов семьи или близких родственников, при наличии подтверждающих документов;
  • в случае выезда иностранных граждан, пребывавших на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси, при наличии подтверждающих документов;
  • в случае выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100 процентов, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;
  • в случае выезда из Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства по постановлениям (решениям) компетентных органов о депортации (высылке);
  • в случае выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».

Напомним, с 1 января органы местного управления получили возможность взымать по своему усмотрению сбор за пересечение белорусской границы на автомобиле. Первыми решили пополнить местную казну власти Гродненской области, выезд из которой стал платным с 1 мая, следом за ними – власти Гомельской области сделали платным выезд с 1 июня.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля за пересечение белорусской наземной границы в Брестской области придется заплатить местный сбор в размере 1 базовой величины.
 
Новости дня
Новости общества
 
Отец Софьи Сапеги обратился к Лукашенко: «хватит жестокости»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by