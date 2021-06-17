С 1 июля за пересечение границы в Брестской области придется заплатить налог

С 1 июля за пересечение белорусской наземной границы в Брестской области придется заплатить местный сбор в размере 1 базовой величины. Соответствующее решение было принято местными властями еще в мае, но только сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе отмечается, что местный сбор вводится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, то есть с 1 июля, и действует до 1 января 2023 года. Величина сбора составляет 1 базовую величину, на сегодняшний день это 29 белорусских рублей, за 1 транспортное средство вне зависимости от количества пассажиров.

Предусматриваются случаи, когда владельцы автомобилей освобождаются от уплаты налога:

в случае выезда после похорон в Беларуси членов семьи или близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

в случае выезда иностранных граждан, пребывавших на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси, при наличии подтверждающих документов;

в случае выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100 процентов, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;

в случае выезда из Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства по постановлениям (решениям) компетентных органов о депортации (высылке);

в случае выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».