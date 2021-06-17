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МВД Литвы хочет построить забор на границе с Беларусью

17.06.2021 11:53 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Из-за увеличения количества мигрантов со стороны Беларуси МВД и другие ведомства Литвы обсуждают вопрос о возведении забора на границе двух государств. Об этом сообщила министр внутренних дел Агне Билотайтепередает Delfi.

«Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 млн евро», - рассказала Билотайте.

По словам пресс-секретаря главы МВД Лины Лауринайтите-Григене, сейчас литовская сторона рассматривает, какой может быть забор: одиночный или двойной, с колючей проволокой или сигнализацией.

Протяженность литовско-белорусской границы составляет 678,8 км, однако 92,5 км границы занимают различные водоемы, поэтому невозможно возвести забор вдоль всей границы. Пресс-секретарь отметила, что на данный момент на 78 километрах границы с Беларусью и так установлен забор, а могут установить еще на 508 км.

По предварительной оценке, 1 километр забора будет стоять 30 000 евро, а также установка видеокамер, датчиков и подобного оборудования на 1 км обойдется в 130 000 евро. «Если учесть рост цен на стройматериалы, то стоимость забора может быть еще выше», - сказала Лауринайтите-Григене.

Напомним, последнее время значительно увеличилось количество нелегальных мигрантов, идущих со стороны Беларуси в Литву. 4 июня Управление госпогранбезопасности Литвы сообщало, что задержаны 52 нелегала, среди которых были белорусы, россияне, иракцы и сирийцы.

8 июня Служба охраны госграницы Литвы доложила, что за сутки задержаны 3 группы мигрантов, которые также попали в страну через границу с Беларусью. В связи с этим Литва говорила о планах усилить охрану границы, а также установить дополнительное оборудование.

 
 
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Из-за увеличения количества мигрантов со стороны Беларуси МВД и другие ведомства Литвы обсуждают вопрос о возведении забора на границе двух государств.
 
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