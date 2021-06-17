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Отец Софьи Сапеги обратился к Лукашенко: «хватит жестокости»
17.06.2021 12:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Андрей Сапега попросил Александра Лукашенко помиловать дочь. Видеообращение было опубликовано в приморском информационном агентстве
Отец Сапеги рассказал, что у него четверо детей, а Софья – старшая дочь. Теперь ей грозят очень серьезные тюремные сроки.
«В этом обращении в преддверии визита Александра Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться лично к нему как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка», -
Отец Софьи заявил, что она во время протестов в Минске находилась в Литве. И, если что и «делала в этот период, когда была знакома с Протасевичем, - это точно история любви и убеждений».
«Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия», - сказал Андрей Сапега.
В обращении он также попросил губернатора Приморского края Олега Кожемяко посодействовать в организации его личной встречи с Лукашенко.
«Возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь. Прошу вас, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жизнь», - добавил Сапега.
Россиянка Софья Сапега – девушка экс-редактора оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича,
Софью отправили на два месяца в СИЗО КГБ, после этого она на камеру сделала «признание» о противоправных действия в отношении белорусских силовиков. Видео с «признанием» опубликовал провластный
По словам матери Софии Анны Дудич, ее дочь никогда активно
1 и 2 июня Софья
Фото РБК
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Андрей Сапега попросил Александра Лукашенко помиловать дочь. Видеообращение было опубликовано в приморском информационном агентстве PrimaMedia.
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