ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Логойском районе стартовал слет юных спасателей

17.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На берегу Плещеницкого водохранилища в Логойском районе развернулся полевой лагерь "Юный спасатель". Участвуют команды из каждого района Минской области. Юноши и девушки преодолевают непростые испытания и демонстрируют способности в противостоянии форс-мажорным ситуациям - спасение на воде, пожар в лесу, первая помощь пострадавшему. Каждой команде необходимо пройти несколько этапов. Главное - скорость и правильность действий. Навыки юных спасателей оценивают специалисты, для которых такие задания - ежедневная служба.

Победителей конкурсов и непростых эстафет определит жюри. Лучшие юные спасатели представят Минскую область на республиканских сборах, которые пройдут в июле.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На берегу Плещеницкого водохранилища в Логойском районе развернулся полевой лагерь "Юный спасатель". Участвуют команды из каждого района Минской области. Юноши и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Копыле готовятся ко Дню белорусской письменности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by