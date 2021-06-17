В Логойском районе стартовал слет юных спасателей

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На берегу Плещеницкого водохранилища в Логойском районе развернулся полевой лагерь "Юный спасатель". Участвуют команды из каждого района Минской области. Юноши и девушки преодолевают непростые испытания и демонстрируют способности в противостоянии форс-мажорным ситуациям - спасение на воде, пожар в лесу, первая помощь пострадавшему. Каждой команде необходимо пройти несколько этапов. Главное - скорость и правильность действий. Навыки юных спасателей оценивают специалисты, для которых такие задания - ежедневная служба.

Победителей конкурсов и непростых эстафет определит жюри. Лучшие юные спасатели представят Минскую область на республиканских сборах, которые пройдут в июле.





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