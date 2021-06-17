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В Копыле готовятся ко Дню белорусской письменности

17.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Древний Копыль готовится к приему гостей и участников XXVIII Дня белорусской письменности. В рамках заседания национального оргкомитета осмотрели объекты и площадки, которые будут принимать основные мероприятия.

Планируется, что каждый уголок праздничного Копыля удивит новизной. Акцент - на развитии инфраструктуры и благоустройстве столицы праздника письменности.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Концептуально вместе с местными органами власти мы закладываем такие подходы, чтобы инфраструктуру наших районных центров существенно поднять на уровень, когда бы жители проснулись и сказали: "Мы свой город не узнаем". Чтобы появились здесь новые объекты, новые интерактивности, детские площадки, много новых точек не только торговых, а и библиотека, и киоск "Союзпечати". У людей должно быть чувство праздника, новизны, чтобы определенное вдохновение было и у выступающих в рамках концертной программы артистов.

Сюрпризы ожидают участников церемоний открытия и закрытия Дня белорусской письменности. Кроме главной площадки, в городе будут работать дополнительные зоны концертных выступлений, поэтических встреч и отдыха. К празднику завершится создание Аллеи писателей и будет переустановлен памятник уроженцу Копыля - поэту Тишке Гартному. В рамках форума планируется гастрофест, акцентом которого станет национальная кухня. Начнется праздник письменности по традиции экспедицией "Дорога к святыням".


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Древний Копыль готовится к приему гостей и участников XXVIII Дня белорусской письменности. В рамках заседания национального оргкомитета осмотрели объекты и...
 
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