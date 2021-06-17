Новые категории плательщиков в ФСЗН будут закреплены в законе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Палата представителей приняла в четверг во втором чтении законопроект о взносах в бюджет государственного фонда соцзащиты населения, передает корреспондент Sputnik.

Член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Валерий Стрельченок рассказал, что документом вводятся новые категории плательщиков. К ним относятся организации, которые обеспечивали денежным довольствием военнослужащих срочной военной службы. Закрепляется и такая категория плательщиков, как самозанятые граждане.

Также к работающим будут относиться лица, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях и в местах лишения свободы, если они выполняют оплачиваемую работу, сообщил депутат. Размер обязательных страховых взносов для них будет составлять 29%.

Законопроектом предусматривается регулирование взыскания органами по труду и соцзащите сумм пенсий, которые перечислили в банке уже после наступления обстоятельств, влекущих прекращения их выплаты. "Это смерть, выезд на постоянное место жительства за пределы Беларуси, нахождение в розыске", – пояснил парламентарий. Также будет определяться вид счетов, с которых может производиться возврат этих денег.

Также теперь пенсионное удостоверение будет выдаваться лицам, которым назначена досрочная персональная пенсия, проинформировал Стрельченок.

Появится норма о предоставлении льгот по уплате обязательных взносов на пенсионное страхование организациям, имущество которых находится в собственности общественного объединения инвалидов. Условием является наличие в штатной численности работающих инвалидов – в среднем не менее 30 человек за предыдущий год.

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