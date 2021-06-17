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Жара в Беларуси будет нарастать

17.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жара в Беларуси будет нарастать, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Антициклон Zoe принес на территорию Беларуси теплую солнечную погоду. До конца текущей недели его влияние сохранится, дождей не ожидается, а жара будет только нарастать. Так что стоит вспомнить основные правила поведения в жару: не выходите без особой надобности на улицу во время максимальной солнечной активности, а если все же выходите, не забывайте про головной убор и обязательно возьмите бутылочку с водой. На улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами", - рассказали в Белгидромете.


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Жара в Беларуси будет нарастать, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу...
 
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