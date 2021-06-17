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Кейс Р. Протасевича, как и звонки пранкеров, открыл интересные факты
17.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Кейс Протасевича, как и звонки пранкеров, открыл массу интересных и разоблачающих фактов, о которых в Европе непринято говорить вслух.
Мастера телефонных розыгрышей Лексус и Вован в очередной раз высказались о сбежавшей в Литву и ее окружении. Кукла в руках западных фондов - таков вердикт.
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Кейс Протасевича, как и звонки пранкеров, открыл массу интересных и разоблачающих фактов, о которых в Европе непринято говорить вслух. Мастера телефонных...
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