Кейс Р. Протасевича, как и звонки пранкеров, открыл интересные факты

Источник материала: БT

Кейс Протасевича, как и звонки пранкеров, открыл массу интересных и разоблачающих фактов, о которых в Европе непринято говорить вслух.

Мастера телефонных розыгрышей Лексус и Вован в очередной раз высказались о сбежавшей в Литву и ее окружении. Кукла в руках западных фондов - таков вердикт.





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