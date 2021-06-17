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В Гродно чествовали лучших медиков региона

17.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благодарность за нелегкую работу и заботу о пациентах. В Гродно накануне профессионального праздника чествовали лучших медиков региона. На сцене областной филармонии заслуженные награды и благодарности получил 121 работник как крупных клиник, так и небольших сельских амбулаторий. Почетные грамоты, благодарности, нагрудные знаки люди в белых халатах получили от своего коллеги - бывшего министра здравоохранения, а ныне председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Система здравоохранения с честью прошла все испытания. Она обеспечила доступность медицинской помощи, а наши работники доказали, что медицинский долг для них не пустые слова, а образ жизни.

Татьяна Рудько, врач-педиатр Кореличской центральной районной больницы:

В этом году я работала врачом ковидной бригады. Зимой деток с COVID было до 30 в день. Особенно радовалась, когда они поправлялись, и понимала, что не зря пошла в эту профессию.

Кстати, гродненские медики занимают одну из лидирующих позиций в системе здравоохранения страны. В регионе проводятся высокотехнологические операции и реализуется ряд пилотных медицинских проектов.


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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Благодарность за нелегкую работу и заботу о пациентах. В Гродно накануне профессионального праздника чествовали лучших медиков региона. На сцене областной...
 
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