Подростки в Мозырском районе помогали дилеру делать наркозакладки

Источник материала: БT

Двое подростков помогали дилеру делать закладки, а расчет получали дозами. В минувшее воскресенье сотрудники мозырского наркоконтроля задержал троих жителей райцентра - пятнадцати, шестнадцати и девятнадцати лет. У старшего нашли более 40 пакетиков с параметилэфедроном. Парень рассказал, что несколько месяцев работал на виртуальный интернет-маркет по продаже зелья: получал в условленных местах крупные партии, фасовал их на мелкие дозы и делал закладки в Жлобинском, Светлогорском и Мозырском районах. Позже в запрещенный бизнес он привлек двух подростков.

Уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ

Школьники помогали фасовать и раскладывать психотропы в тайниках. За такую работу подростки получали дозы психотропов. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, совершенный организованной группой. Старший из фигурантов ранее судим за действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.





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