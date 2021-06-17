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Подростки в Мозырском районе помогали дилеру делать наркозакладки
17.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Двое подростков помогали дилеру делать закладки, а расчет получали дозами. В минувшее воскресенье сотрудники мозырского наркоконтроля задержал троих жителей райцентра - пятнадцати, шестнадцати и девятнадцати лет. У старшего нашли более 40 пакетиков с параметилэфедроном. Парень рассказал, что несколько месяцев работал на виртуальный интернет-маркет по продаже зелья: получал в условленных местах крупные партии, фасовал их на мелкие дозы и делал закладки в Жлобинском, Светлогорском и Мозырском районах. Позже в запрещенный бизнес он привлек двух подростков.
Уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ
Школьники помогали фасовать и раскладывать психотропы в тайниках. За такую работу подростки получали дозы психотропов. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, совершенный организованной группой. Старший из фигурантов ранее судим за действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
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Двое подростков помогали дилеру делать закладки, а расчет получали дозами. В минувшее воскресенье сотрудники мозырского наркоконтроля задержал троих жителей...
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