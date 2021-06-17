Российская певица Слава ответила на комментарии в Сети

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Как неудачно смешать политику, спорт и искусство - тошнотворные рецепты деструктивных коктейлей продолжают предлагать в интернете. При поддержке интернет-ботов с негативом по приказу набрасываются на любую жертву.

Но не все слабохарактерны и готовы опускать руки под натиском. Российская певица Слава, которая скоро приедет в Витебск на "Славянский базар", жестко ответила беглым и их кураторам после того, как в ее адрес посыпались, мягко говоря, невероятные комментарии.





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