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Российская певица Слава ответила на комментарии в Сети
17.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
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Но не все слабохарактерны и готовы опускать руки под натиском. Российская певица Слава, которая скоро приедет в Витебск на "Славянский базар", жестко ответила беглым и их кураторам после того, как в ее адрес посыпались, мягко говоря, невероятные комментарии.
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Как неудачно смешать политику, спорт и искусство - тошнотворные рецепты деструктивных коктейлей продолжают предлагать в интернете. При поддержке интернет-ботов с...
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