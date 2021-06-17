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А. Аверкова высказалась об информационной войне и провокациях Запада

17.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Американцы вложили средства в развитие украинских политшоу за год до Майдана, а манипулировать сознанием белорусов оппосуполки стали еще в марте 2019 года. Такими наблюдениями поделилась Анжелика Аверкова в проекте "Скажинемолчи". Журналист и специалист в области экранного искусства уверена: сегодня информационная война в активной фазе. Особенно на провокации Запада и антибелорусов клюют те, кто не владеет информацией и не знает содержание учебников истории. 

Анжелика Аверкова, продюсер, режиссер:

Мы говорим про геноцид белорусского народа  во время Великой Отечественной войны. А  сегодня был не геноцид со стороны TUT.BY, "БелСата" (или как я его называю - БелЗада) или других подобных организаций? Чему они учат, что они делают? Вы видели этих маленьких детей, которых приволакивают в Польше на митинги? Что говорят эти пяти-, шестилетние белорусы? Это и есть геноцид - заставить ребенка говорить фашистские лозунги. Это было очень опасное СМИ. Оно и есть, куда оно девалось.

Дискуссию  и яркие цитаты гостьи проекта можно найти в телеграм-канале "Скажинемолчи".


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Американцы вложили средства в развитие украинских политшоу за год до Майдана, а манипулировать сознанием белорусов оппосуполки стали еще в марте 2019 года. Такими...
 
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