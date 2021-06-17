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А. Аверкова высказалась об информационной войне и провокациях Запада
17.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Американцы вложили средства в развитие украинских политшоу за год до Майдана, а манипулировать сознанием белорусов оппосуполки стали еще в марте 2019 года. Такими наблюдениями поделилась Анжелика Аверкова в проекте
Анжелика Аверкова, продюсер, режиссер:
Мы говорим про геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны. А сегодня был не геноцид со стороны TUT.BY, "БелСата" (или как я его называю - БелЗада) или других подобных организаций? Чему они учат, что они делают? Вы видели этих маленьких детей, которых приволакивают в Польше на митинги? Что говорят эти пяти-, шестилетние белорусы? Это и есть геноцид - заставить ребенка говорить фашистские лозунги. Это было очень опасное СМИ. Оно и есть, куда оно девалось.
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Американцы вложили средства в развитие украинских политшоу за год до Майдана, а манипулировать сознанием белорусов оппосуполки стали еще в марте 2019 года. Такими...
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