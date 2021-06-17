Специалист СТО об особенностях обслуживания дизельного двигателя

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Особенности обслуживания дизельного двигателя. Специалист СТО ответит на часто задаваемые вопросы:

Почему происходит загрязнение дизельных топливных форсунок системы коммон рейл



Можно ли произвести очистку топливных форсунок коммон рейл на автомобиле



Для чего необходима промывка впускного тракта дизельного автомобиля

Также расскажем о способе промывки впускного тракта дизельного автомобиля и как произвести промывку сажевого фильтра, если он забит.





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