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Специалист СТО об особенностях обслуживания дизельного двигателя

17.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особенности обслуживания дизельного двигателя. Специалист СТО ответит на часто задаваемые вопросы:

  • Почему происходит загрязнение дизельных топливных форсунок системы коммон рейл 

  • Можно ли произвести очистку топливных форсунок коммон рейл на автомобиле

  • Для чего необходима промывка впускного тракта дизельного автомобиля

Также расскажем о способе промывки впускного тракта дизельного автомобиля и как произвести промывку сажевого фильтра, если он забит.


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Теги: Минск
 
 
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Особенности обслуживания дизельного двигателя. Специалист СТО ответит на часто задаваемые вопросы: Почему происходит загрязнение дизельных топливных...
 
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