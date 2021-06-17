|
Специалист СТО об особенностях обслуживания дизельного двигателя
17.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Особенности обслуживания дизельного двигателя. Специалист СТО ответит на часто задаваемые вопросы:
Также расскажем о способе промывки впускного тракта дизельного автомобиля и как произвести промывку сажевого фильтра, если он забит.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенности обслуживания дизельного двигателя. Специалист СТО ответит на часто задаваемые вопросы: Почему происходит загрязнение дизельных топливных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)