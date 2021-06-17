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ГАИ вместе с ОСВОД провела в летнем лагере минской школы №9 урок безопасного поведения

17.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Летом резко возрастает количество аварий с участием детей. Только с начала года в Минске более 30 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Лучший способ уменьшить детский травматизм на дороге и воде - профилактика. Госавтоинспекция вместе с ОСВОД провела в летнем лагере столичной школы №9  урок безопасного поведения. Упор не только на детскую осторожность. Важным остается повышенное внимание со стороны родителей.

В летний период важно не оставлять детей без присмотра и постоянно напоминать им о правилах безопасного поведения не только на улице, но и в быту.

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Теги: Минск
 
 
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Летом резко возрастает количество аварий с участием детей. Только с начала года в Минске более 30 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Лучший способ...
 
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