ГАИ вместе с ОСВОД провела в летнем лагере минской школы №9 урок безопасного поведения

Источник материала: БT

Летом резко возрастает количество аварий с участием детей. Только с начала года в Минске более 30 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Лучший способ уменьшить детский травматизм на дороге и воде - профилактика. Госавтоинспекция вместе с ОСВОД провела в летнем лагере столичной школы №9 урок безопасного поведения. Упор не только на детскую осторожность. Важным остается повышенное внимание со стороны родителей.



В летний период важно не оставлять детей без присмотра и постоянно напоминать им о правилах безопасного поведения не только на улице, но и в быту.



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