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ГАИ вместе с ОСВОД провела в летнем лагере минской школы №9 урок безопасного поведения
17.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Летом резко возрастает количество аварий с участием детей. Только с начала года в Минске более 30 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Лучший способ уменьшить детский травматизм на дороге и воде - профилактика. Госавтоинспекция вместе с ОСВОД провела в летнем лагере столичной школы №9 урок безопасного поведения. Упор не только на детскую осторожность. Важным остается повышенное внимание со стороны родителей.
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Летом резко возрастает количество аварий с участием детей. Только с начала года в Минске более 30 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Лучший способ...
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