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МВД Беларуси пресекло деятельность крупнейшего в стране интернет-магазина по продаже наркотиков
17.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Крупнейший в Беларуси интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропов лишился своего менеджмента. В МВД заявили об успешной спецоперации, в результате которой были задержаны наиболее важные фигуранты торговой точки. Магазин занимал первое место по продажам наркотиков, охватывая до 70 % внутреннего наркорынка страны. Так или иначе причастными к бизнесу оказались около 120 человек. Это закладчики и курьеры, кураторы по продажам и администраторы сайтов, представители лабораторий и службы безопасности сайтов, криптовалютчики и те, кто обналичивал деньги, а также бухгалтер и один из руководителей многомиллионного проекта. За один день правоохранители провели свыше 40 обысков по всей стране.
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Крупнейший в Беларуси интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропов лишился своего менеджмента. В МВД заявили об успешной спецоперации, в результате...
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