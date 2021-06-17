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МВД Беларуси пресекло деятельность крупнейшего в стране интернет-магазина по продаже наркотиков

17.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крупнейший в Беларуси интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропов лишился своего менеджмента. В МВД заявили об успешной спецоперации, в результате которой были задержаны наиболее важные фигуранты торговой точки. Магазин занимал первое место по продажам наркотиков, охватывая до 70 % внутреннего наркорынка страны. Так или иначе причастными к бизнесу оказались около 120 человек. Это закладчики и курьеры, кураторы по продажам и администраторы сайтов, представители лабораторий и службы безопасности сайтов, криптовалютчики и те, кто обналичивал деньги, а также бухгалтер и один из руководителей многомиллионного проекта. За один день правоохранители провели свыше 40 обысков по всей стране.  

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Были одномоментно задержаны 10 человек, которые отвечали за финансовую составляющую. Данные лица именно сами контакт с наркотиками не имели. Изъято свыше 240 тысяч долларов, порядка 115 тысяч рублей. Больше 100 карт различных банков и порядка 100 сим-карт, которые преступники использовали для заметания следов своей преступной деятельности.
На протяжении двух лет правоохранители отслеживали этот магазин. Среди сотни задержанных  и 17 несовершеннолетних школьников. Фигурантам в зависимости от тяжести наказания грозит до 20 лет лишения свободы.

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Крупнейший в Беларуси интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропов лишился своего менеджмента. В МВД заявили об успешной спецоперации, в результате...
 
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