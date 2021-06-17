Источник материала: БT

Цветная революция как инструмент для создания правового хаоса и заработка для нечистых на руку коммерсантов. В надежде заработать на госперевороте некоторые предприниматели поддержали протесты, но проиграли. Вместо того чтобы осуществить свои планы и сделать ценовую накрутку на товары в 300 %, они обрели проблемы с законом.



В фильме "Мародеры" корреспонденты АТН расскажут, чем могла обернуться цветная революция не только для обычных людей, но и для крупнейших госпредприятий. Снижение зарплат, рост цен, тотальная приватизация госактивов - это лишь некоторые возможные последствия "перемен".



Смотрите также:

