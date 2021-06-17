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Фильм АТН "Мародеры" расскажет о предпринимателях, которые хотели заработать на госперевороте
17.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Цветная революция как инструмент для создания правового хаоса и заработка для нечистых на руку коммерсантов. В надежде заработать на госперевороте некоторые предприниматели поддержали протесты, но проиграли. Вместо того чтобы осуществить свои планы и сделать ценовую накрутку на товары в 300 %, они обрели проблемы с законом.
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Цветная революция как инструмент для создания правового хаоса и заработка для нечистых на руку коммерсантов. В надежде заработать на госперевороте некоторые...
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