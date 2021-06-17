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Minsk Triathlon - 2021 пройдет 26 июня

17.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минский триатлон возвращается на один из главных проспектов столицы. До крупнейшей гонки в нашей стране и самой масштабной в Европе остается менее двух недель. В списках зарегистрированных участников преодолена черта в тысячу спортсменов из 12 стран - от Египта до США, от Кении до Казахстана. Всего экстремалам будет предложено на выбор три дистанции - половина, 1/4 и 1/8 от Ironman. Это значит, что самые выносливые проплывут почти 2 километра, проедут на велосипеде 90 километров, а потом пробегут еще 21 километр.

Это будет не просто соревнование, а праздник с активностями, розыгрышами и музыкой. Около Дворца спорта будет подготовлена зона с прямой трансляцией соревнований. Еще можно зарегистрироваться на триатлон. Заявки принимают до 26 июня.


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Минский триатлон возвращается на один из главных проспектов столицы. До крупнейшей гонки в нашей стране и самой масштабной в Европе остается менее двух недель. В...
 
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