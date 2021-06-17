Minsk Triathlon - 2021 пройдет 26 июня

Источник материала: БT

Минский триатлон возвращается на один из главных проспектов столицы. До крупнейшей гонки в нашей стране и самой масштабной в Европе остается менее двух недель. В списках зарегистрированных участников преодолена черта в тысячу спортсменов из 12 стран - от Египта до США, от Кении до Казахстана. Всего экстремалам будет предложено на выбор три дистанции - половина, 1/4 и 1/8 от Ironman. Это значит, что самые выносливые проплывут почти 2 километра, проедут на велосипеде 90 километров, а потом пробегут еще 21 километр.



Это будет не просто соревнование, а праздник с активностями, розыгрышами и музыкой. Около Дворца спорта будет подготовлена зона с прямой трансляцией соревнований. Еще можно зарегистрироваться на триатлон. Заявки принимают до 26 июня.