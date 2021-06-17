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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Слет юных спасателей объединил более 200 школьников из каждого района Минской области Сбор палатки на время и тушение импровизированных лесных возгораний. Слет юных спасателей на четыре дня объединил более 200 школьников из каждого района Минской...

Сбор палатки на время и тушение импровизированных лесных возгораний. Слет юных спасателей на четыре дня объединил более 200 школьников из каждого района Минской области. Все дети под руководством подразделений МЧС проходили курс молодого бойца в течение нескольких недель. В полевых условиях они на практике продемонстрировали знания и навыки поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.Скорость принятия решений и слаженность действий оценил