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Слет юных спасателей объединил более 200 школьников из каждого района Минской области
17.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСбор палатки на время и тушение импровизированных лесных возгораний. Слет юных спасателей на четыре дня объединил более 200 школьников из каждого района Минской области. Все дети под руководством подразделений МЧС проходили курс молодого бойца в течение нескольких недель. В полевых условиях они на практике продемонстрировали знания и навыки поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Скорость принятия решений и слаженность действий оценил Илья Цветков.
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Сбор палатки на время и тушение импровизированных лесных возгораний. Слет юных спасателей на четыре дня объединил более 200 школьников из каждого района Минской...
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