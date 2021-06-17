Глава правительства вручил врачам, медсестрам и фельдшерам благодарности от Президента

Источник материала: БT

В преддверии Дня медицинских работников по всей стране продолжают чествовать тех, кто заботится о нашем здоровье. И сегодня глава правительства Роман Головченко вручил врачам, медсестрам и фельдшерам благодарности от Президента. В списке более двух десятков человек. Как отметил премьер, в этой системе не работают случайные люди, ведь их миссия более чем ответственна: каждый день сражаться за спасение человеческих жизней.



И сегодня же в малом зале Дворца Республики поздравили победителей республиканского конкурса "Врач года - 2021" и впервые вручили нагрудный знак "За труд во имя жизни".



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