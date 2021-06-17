Депутаты в первом чтении приняли поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

Источник материала: БT

Четкий механизм управления страной в чрезвычайных ситуациях, а также защита суверенитета и сохранение полноценного функционирования системы государственной власти. Сегодня депутаты в первом чтении поддержали поправки в несколько важных законопроектов.

Изменения вносятся в законы "О Вооруженных силах", о чрезвычайном и военном положениях. В основе майский декрет Президента. Как и заявлялось ранее, определяется место и роль государственной системы реагирования на акты терроризма, незаконные вооруженные формирования и массовые беспорядки. Повышается роль Совета безопасности. При введении чрезвычайного или военного положения этот орган будет координировать работу всех спецслужб, в том числе и силового блока. Главная задача - поддержание гражданского мира и согласия в стране.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Данный законопроект очень своевременный. Мы прежде чем внести предложения, проанализировали работу в том числе по событиям, которые произошли в нашей республике в 2020 году, также анализировали события, которые происходили в других странах. И с учетом этого анализа и есть необходимость корректировки данных законопроектов. Меры направлены именно на безопасность наших граждан. Мы ее обеспечим в любом случае. Поэтому на сегодняшний день мы и принимаем эти законы, вносим предложения для того, чтобы нам не пришлось вводить ни чрезвычайное, ни военное положение. Мы своевременно реагировали и не допускали таких ситуаций в нашей стране.

Документ также регулирует и работу СМИ. При введении чрезвычайного положения для представителей средств массовой информации устанавливается особый режим работы, а для иностранных журналистов - отдельная аккредитация. Важная роль в условиях военного положения отводится и местным органам власти.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Уже сейчас предусматривается и меры по финансированию как организации введения чрезвычайных ситуаций, так соответственно ликвидаций последствий. И особое значение в введении чрезвычайного положения будут играть местные органы власти. Это говорит о том, что местные органы управления и самоуправления на своих административно-территориальных единицах будут нести ответственность и отвечать за работу как предприятий, так и защиту населения.

Людмила Жолнерчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

События прошлого года показали необходимость в пересмотре нашего законодательства в части наделения полномочий государственных органов, задействования и применения сил и средств для защиты конституционного строя и суверенитета Республики Беларусь. Мы все видим, наблюдаем, что сейчас ничего не прекращается. Наша Беларусь под беспрецедентной атакой. Мы должны показать всему миру, что мы можем и должны защитить нашу республику.

Меры, предусмотренные законопроектом (речь о военном и чрезвычайном положениях), будут применяться только в крайнем случае, когда стабилизировать обстановку другими способами окажется невозможно.





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