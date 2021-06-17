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Могилев принимает патриотический автомарш "Дорогами сибирской славы. Красноярск - Брест - 2021"
17.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Патриотический автомарш "Дорогами сибирской славы. Красноярск - Брест - 2021" принимает Могилев.
В программе посещение памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной и героической обороной тогда одной большой армии. Гости из России провели флешмоб у мемориала "Лагерь смерти" по проспекту Шмидта, развернув копию знамени Победы, которое развевалось над рейхстагом. Участники митинга почтили минутой молчания павших героев.
Денис Побилат, руководитель автомарша "Дорогами сибирской славы. Красноярск - Брест - 2021" (Россия):
Самая главная цель - это прежде всего поддержать белорусский народ. Победу ковал весь Советский Союз. Мы намерены дойти до 22 числа в Брест. Развернуть знамя Победы. Конечно же, мы хотим поблагодарить за то, что вы чтите память.
Лидия Коршунова, руководитель поискового отряда "Память" (Россия):
Частичка Вечного огня будет взята из Бреста. От нее 3 сентября загорится наш огонь в Сибири. И мы точно будем знать, что эта ниточка, которой сшита наша история, история наших стран, она пройдет от Бреста до Красноярска.
Участники автомарша побывали и на площади Славы в Могилеве, возложили к Вечному огню живые цветы в память о погибших.
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Патриотический автомарш "Дорогами сибирской славы. Красноярск - Брест - 2021" принимает Могилев. В программе посещение памятных мест, связанных с историей Великой...
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