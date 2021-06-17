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Белорусские правоохранители выявили преступную схему по закупке расходных материалов для Березовской ГРЭС

17.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Криминальные методы в работе использовала столичная фирма "Нюбит". Чтобы начальник цеха электростанции писал нужные техусловия для тендеров, предприниматели систематически передавали ему взятки. Как выяснилось, владелец компании - приверженец "перемен". В акциях протеста он участвовал не только сам, но и подталкивал подчиненных ходить на митинги - они должны были помочь их бизнесу.

А могилевский предприниматель Виталий Жаринов, как выяснили правоохранители, пошел дальше: свою помощь в предвыборной гонке он планировал выменять у штаба Виктора Бабарико на губернаторское кресло.

В надежде заработать на госперевороте некоторые предприниматели поддержали протесты, но проиграли. Вместо того чтобы реализовать свои планы и сделать ценовую накрутку на товары в 300 %, они получили проблемы с законом. В фильме "Мародеры" корреспонденты АТН расскажут, чем могла обернуться цветная революция не только для обычных людей, но и для крупнейших госпредприятий. Снижение зарплат, рост цен, тотальная приватизация госактивов - это лишь некоторые возможные последствия таких "перемен".

Правоохранители продолжают устанавливать участников протестов

Установлен очередной участник массовых беспорядков в Минске. На 23-хлетнего жителя столицы вышли оперативники ГУБОП. Установлено, что 9-го и 10-го августа в районе станции метро Пушкинская молодой человек вместе с другими протестующими блокировал движение транспорта и оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.


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Теги: Минск
 
 
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Криминальные методы в работе использовала столичная фирма "Нюбит". Чтобы начальник цеха электростанции писал нужные техусловия для тендеров, предприниматели...
 
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