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Работу штабов и воинских частей оценят в рамках командно-штабного учения с силами территориальной обороны Брестской области

17.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эффективность системы территориальной обороны, работу штабов и воинских частей оценят в рамках командно-штабного учения с силами территориальной обороны Брестской области. Планируется повысить способность штабов управлять силами территориальной обороны во время охраны важных объектов, борьбы с диверсионными группами и незаконными вооруженными формированиями. В маневрах будут задействованы военнообязанные, которые проходят сборы в составе частей войск Пинского и Ивановского районов. Учение проводится в интересах плановой подготовки территориальных войск.

Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны - замначальника генштаба ВС Беларуси:

Особенности проведения учения - мы отработаем зональный принцип применения территориальных войск. Это когда по решению штаба зоны подразделения из одного района перебрасываются в другой район. Вторая особенность - это отработка вопросов взаимодействия совместных действий с представителями МВД по несению службы на КПП. Будет отработано совместное патрулирование для обеспечения мероприятий военного положения.

По замыслу учения, штаб зоны территориальной обороны получил распоряжение Генштаба Вооруженных сил, после чего совет обороны Брестской области провел заседание и принял решения по действиям войск территориальной обороны. Для участия в учении сформированы два стрелковых батальона и одна рота.


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Эффективность системы территориальной обороны, работу штабов и воинских частей оценят в рамках командно-штабного учения с силами территориальной обороны...
 
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