Врачи со всех регионов Беларуси сегодня посетили Дворец Независимости

Источник материала: БT

В честь праздника врачи из всех регионов Беларуси сегодня посетили один из символов суверенитета - Дворец Независимости. Это люди, которые в прямом смысле спасают наши с вами жизни. Почти 500 дней они трудятся в пандемических условиях. Белорусский подход к борьбе с COVID-19 доказал свою эффективность. Сегодня вместо 35 тысяч перепрофилированных мест в больницах республики остается 11 тысяч. И за все полтора года работы в сложной эпидситуации не прекращали оказывать узкоспециальную помощь.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы встречаем этот профессиональный праздник с новым законодательством и с новым пятилетним планом развития. Это развитие последипломного образования, информационных технологий, электронного здравоохранения.

Врачи и медсестры сегодня на время оставили операционные блоки и реанимационные палаты, сменили ковидную экипировку на платья и костюмы и, практически, впервые за долгое время смогли увидеть лица коллег без масок.

Дмитрий Шевцов, главврач 1-й клинической больницы г. Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Эти неформальные встречи очень объединяют. Вот мы в автобусе ехали и обсуждали какие-то тяжелые случаи клинические. Потому что мы живем работой. Это на самом деле так. Работа на самом деле 24 на 7. Могут звонить по тяжелым случаям и ночью, и вечером.

Людмила Жаринова, главврач Марьиногорской центральной районной больницы:

То, что мы сегодня находимся здесь, - это большая честь для нас. Когда ты смотришь это все по телевизору - это красиво все, а когда ты находишься тут - эмоции просто тебя переполняют.

Гости Дворца Независимости смогли сфотографироваться в кабинетах, где решаются важные политические вопросы. И вся эта красота выполнена руками белорусов.





Читайте также: