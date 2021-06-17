ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Врачи со всех регионов Беларуси сегодня посетили Дворец Независимости

17.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В честь праздника врачи из всех регионов Беларуси сегодня посетили один из символов суверенитета - Дворец Независимости. Это люди, которые в прямом смысле спасают наши с вами жизни. Почти 500 дней они трудятся в пандемических условиях. Белорусский подход к борьбе с COVID-19 доказал свою эффективность. Сегодня вместо 35 тысяч перепрофилированных мест в больницах республики остается 11 тысяч. И за все полтора года работы в сложной эпидситуации не прекращали оказывать узкоспециальную помощь.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы встречаем этот профессиональный праздник с новым законодательством и с новым пятилетним планом развития. Это развитие последипломного образования, информационных технологий, электронного здравоохранения.

Врачи и медсестры сегодня на время оставили операционные блоки и реанимационные палаты, сменили ковидную экипировку на платья и костюмы и, практически, впервые за долгое время смогли увидеть лица коллег без масок.

Дмитрий Шевцов, главврач 1-й клинической больницы г. Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Эти неформальные встречи очень объединяют. Вот мы в автобусе ехали и обсуждали какие-то тяжелые случаи клинические. Потому что мы живем работой. Это на самом деле так. Работа на самом деле 24 на 7. Могут звонить по тяжелым случаям и ночью, и вечером.

Людмила Жаринова, главврач Марьиногорской центральной районной больницы:

То, что мы сегодня находимся здесь, - это большая честь для нас. Когда ты смотришь это все по телевизору - это красиво все, а когда ты находишься тут - эмоции просто тебя переполняют.

Гости Дворца Независимости смогли сфотографироваться в кабинетах, где решаются важные политические вопросы. И вся эта красота выполнена руками белорусов.



Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В честь праздника врачи из всех регионов Беларуси сегодня посетили один из символов суверенитета - Дворец Независимости. Это люди, которые в прямом смысле спасают...
 
Новости дня
Новости общества
 
ХХХ "Славянский базар" состоится вопреки плевкам в соцсети звезд и больным фантазиям из-за рубежа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by