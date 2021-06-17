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ХХХ "Славянский базар" состоится вопреки плевкам в соцсети звезд и больным фантазиям из-за рубежа

17.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До юбилейных васильковых фанфар остается меньше месяца. ХХХ "Славянский базар" состоится. Вопреки плевкам в соцсети звезд и больным фантазиям из-за рубежа. Оргкомитет продумывает комфортную логистику для артистов, сама же афиша для тех, кто уже купил билет в фестивальный Витебск из 37 мероприятий. За день до открытия площадку Летнего амфитеатра взорвут громкие голоса "Хора Турецкого", а на самом официальном старте форума хиты споют почти семь десятков звезд. Повалий, Рымбаева, Гвердцители, Губерниев, Березин, Димаш - и это лишь часть громких зарубежных медиаперсон. Хедлайнер, который в один ритм поднимет все 12 тысяч рук Летнего амфитеатра, - французская группа Ottawan, взрывающая танцполы диско в 80-х. Так что фестиваль не оскудел на громкие имена, наоборот, уж точно стал увереннее в своих друзьях. Услышать их легко - ценовая политика фестиваля не взлетела ввысь. Кроме того, будут курсировать дополнительные фестивальные поезда между столицей и Витебском. И уж если дождь вечный и нелетние +16 на термометре, "Базар" не разгоняют, то и псевдотучи со стороны Запада - точно не помеха.


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Теги: Витебск
 
 
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До юбилейных васильковых фанфар остается меньше месяца. ХХХ "Славянский базар" состоится. Вопреки плевкам в соцсети звезд и больным фантазиям из-за рубежа....
 
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