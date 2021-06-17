Что на самом деле стоит за идей Литвы отгородиться от Беларуси

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С момента начала протестов в Беларуси Литва активно включилась в поддержку людей, призывавших фактически к государственному перевороту в стране. Методичная работа по дестабилизации ситуации в нашей стране продолжается до сих пор. Экономические санкции и финансирование самопровозглашенных лидеров протеста - уже отработанный этап. На этот раз литовские чиновники пошли еще дальше и решили отгородиться от Беларуси фортификационными сооружениями. О том, что стоит за такой инициативой, расскажет наш аналитик Андрей Сыч.

Власти Литвы начали рассмотрение вопроса о строительстве стены на границе с Беларусью. Неспроста мы уже несколько недель слышим громкие заявления об усилении потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси. В попытках обосновать необходимость строительства "Великой литовской стены" доходит до абсурдных заявлений: что Беларусь использует мигрантов в качестве гибридного оружия. Этакая белорусская угроза. И тут возникает совершенно четкий эффект дежавю.







Ведь еще в далеком 2014 году, когда основа протестного электората в Беларуси только училась пользоваться бритвенным станком, в Украине уже во всю лиходейничали продукты местного Майдана. Арсений Яценюк, сделавший себе карьеру премьер-министра на баррикадах украинских улиц, выступил с инициативой спасти родину с помощью забора. Именно этот проект стал основным источником обогащения Яценюка. Как и в Литве, предполагалось возвести целый фортификационный комплекс с датчиками движения и камерами наблюдения. Однако рисунок на бумаге с помощью ловкости рук эффективных менеджеров начал существенно отличаться от действительности. Через завышение объемов фактически выполненных работ происходило повальное хищение средств. Также в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись. Неправомерно полученные средства затем обналичивались.

Совершенно очевидно, что и Литва рассчитывает не на свои возможности

Тут важно отметить, что финансирование на строительство этого проекта осуществлялось из бюджета Европейского союза. Совершенно очевидно, что и Литва рассчитывает отнюдь не на свои возможности. Именно поэтому им важно обозначить для партнеров, что это не только их внутренние вопросы. Мигранты - это просто великолепная тема выбить себе жирный кусок из общего бюджета, ее ведь даже раздувать особо не надо. В Европе до сих пор продолжается головная боль по поводу распределения мигрантов, прибывших разными путями. А тут им рисуют перспективу получить еще один поток.

О текущем положении дел на белорусско-литовском участке границы с помощью цифр, а не громких заголовков, рассказал начальник первого главного управления Государственного пограничного комитета Беларуси Андрей Филатов.







Андрей Филатов, начальник первого главного управления ГПК Беларуси:

Органы пограничной службы выполняют все договоренности и установленные соглашения с пограничными ведомствами сопредельных государств. Прошу показать таблицу. В частности, вам представлены сведения о результатах совместной деятельности, в том числе по пресечению нелегальной миграции в страны Европейского союза. Сведения взяты из материалов официального обмена информацией между пограничными ведомствами. В таблице видно, что три государства Евросоюза в совокупности задерживают такое же количество нарушителей границы, сколько органы пограничной службы.

Граждане иностранных государств, которые не обременены политическими и финансовыми интересами, также отмечают высокий уровень компетенций белорусских пограничников и их индивидуальный подход к каждому человеку. В адрес ведомства постоянно приходят благодарственные отзывы.

"Я хочу выразить огромную благодарность всем пограничникам Бреста. Вечером 11 июня я и мой пятилетний ребенок пересекли границу, чтобы поехать в Италию для получения медицинской помощи (у ребенка глухота). Все сотрудники помогали, особенно при идентификации личности ребенка и отца. Все говорили на идеальном и беглом английском языке. Печально, что европейская страна продолжает провокации в отношении Республики Беларусь - такого мирного народа и великой безопасной страны, но я уверен, что с Божьей помощью все будет хорошо. Большое спасибо, мы скоро вернемся в Беларусь".

Литовские эффективные менеджеры имеют исключительно проектное мышление

Литовские эффективные менеджеры имеют исключительно проектное мышление и совершенно четко понимают, что финансирование белорусских протестов скоро окончательно иссякнет, поэтому так старательно готовят новый проект "Стена". Это прекрасно понимают и представители гражданского общества в самой Литве.

Гедрюс Грабаускас, журналист, председатель Социалистического народного фронта:

Все такие суперидеи, такие проекты якобы интересные - на этом всегда греются местные коррумпированные политики и связанные с ними бизнесмены. Поскольку эти проекты долгие, их можно строить два-три года. Нужно много рабочей силы, стройматериалов и т.д. Уже доказано - все такие суперпроекты всегда были связаны с коррупцией.

Вообще отдельные литовские чиновники паразитируют на Беларуси уже не один десяток лет. Те, кто не готов с этим мириться, заканчивает достаточно печально. Так, в 2006 году офицер литовских спецслужб Витаутас Поцюнас был найден мертвым у здания брестской гостиницы "Интурист". Было установлено, что Поцюнас выпал из окна своего номера. В это время он вел расследование о расходе 420 миллионов долларов, выделенных конгрессом США на свержение режима Александра Лукашенко. Параллельно с ним расследование вел главный редактор и издатель газеты Ауримас Дрижюс. Он был задержан сотрудниками Департамента госбезопасности Литвы, а на свежий номер газеты наложили арест. Тем не менее, то, о чем писали журналисты, скрыть не удалось. В Литве не исключают, что большая часть этих средств осела в карманах организаторов цветных революций из Министерства иностранных дел и Департамента государственной безопасности Литвы. В связи с этим стоит напомнить литовским чиновникам, что Арсений Яценюк сейчас совершенно свободен и наверняка готов поделиться ценным опытом.





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