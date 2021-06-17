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Что на самом деле стоит за идей Литвы отгородиться от Беларуси

17.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С момента начала протестов в Беларуси Литва активно включилась в поддержку людей, призывавших фактически к государственному перевороту в стране. Методичная работа по дестабилизации ситуации в нашей стране продолжается до сих пор. Экономические санкции и финансирование самопровозглашенных лидеров протеста - уже отработанный этап. На этот раз литовские чиновники пошли еще дальше и решили отгородиться от Беларуси фортификационными сооружениями. О том, что стоит за такой инициативой, расскажет наш аналитик Андрей Сыч. 

Власти Литвы начали рассмотрение вопроса о строительстве стены на границе с Беларусью. Неспроста мы уже несколько недель слышим громкие заявления об усилении потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси. В попытках обосновать необходимость строительства "Великой литовской стены" доходит до абсурдных заявлений: что Беларусь использует мигрантов в качестве гибридного оружия. Этакая белорусская угроза. И тут возникает совершенно четкий эффект дежавю. 

Что на самом деле стоит за идей Литвы отгородиться от Беларуси

Ведь еще в далеком 2014 году, когда основа протестного электората в Беларуси только училась пользоваться бритвенным станком, в Украине уже во всю лиходейничали продукты местного Майдана. Арсений Яценюк, сделавший себе карьеру премьер-министра на баррикадах украинских улиц, выступил с инициативой спасти родину с помощью забора. Именно этот проект стал основным источником обогащения Яценюка. Как и в Литве, предполагалось возвести целый фортификационный комплекс с датчиками движения и камерами наблюдения. Однако рисунок на бумаге с помощью ловкости рук эффективных менеджеров начал существенно отличаться от действительности. Через завышение объемов фактически выполненных работ происходило повальное хищение средств. Также в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись. Неправомерно полученные средства затем обналичивались. 

Совершенно очевидно, что и Литва рассчитывает не на свои возможности

Тут важно отметить, что финансирование на строительство этого проекта осуществлялось из бюджета Европейского союза. Совершенно очевидно, что и Литва рассчитывает отнюдь не на свои возможности. Именно поэтому им важно обозначить для партнеров, что это не только их внутренние вопросы. Мигранты - это просто великолепная тема выбить себе жирный кусок из общего бюджета, ее ведь даже раздувать особо не надо. В Европе до сих пор продолжается головная боль по поводу распределения мигрантов, прибывших разными путями. А тут им рисуют перспективу получить еще один поток.

О текущем положении дел на белорусско-литовском участке границы с помощью цифр, а не громких заголовков, рассказал начальник первого главного управления Государственного пограничного комитета Беларуси Андрей Филатов. 

Что на самом деле стоит за идей Литвы отгородиться от Беларуси

Андрей Филатов, начальник первого главного управления ГПК Беларуси:

Органы пограничной службы выполняют все договоренности и установленные соглашения с пограничными ведомствами сопредельных государств. Прошу показать таблицу. В частности, вам представлены сведения о результатах совместной деятельности, в том числе по пресечению нелегальной миграции в страны Европейского союза. Сведения взяты из материалов официального обмена информацией между пограничными ведомствами. В таблице видно, что три государства Евросоюза в совокупности задерживают такое же количество нарушителей границы, сколько органы пограничной службы.

Граждане иностранных государств, которые не обременены политическими и финансовыми интересами, также отмечают высокий уровень компетенций белорусских пограничников и их индивидуальный подход к каждому человеку. В адрес ведомства постоянно приходят благодарственные отзывы.

"Я хочу выразить огромную благодарность всем пограничникам Бреста. Вечером 11 июня я и мой пятилетний ребенок пересекли границу, чтобы поехать в Италию для получения медицинской помощи (у ребенка глухота). Все сотрудники помогали, особенно при идентификации личности ребенка и отца. Все говорили на идеальном и беглом английском языке. Печально, что европейская страна продолжает провокации в отношении Республики Беларусь - такого мирного народа и великой безопасной страны, но я уверен, что с Божьей помощью все будет хорошо. Большое спасибо, мы скоро вернемся в Беларусь".

Литовские эффективные менеджеры имеют исключительно проектное мышление

Литовские эффективные менеджеры имеют исключительно проектное мышление и совершенно четко понимают, что финансирование белорусских протестов скоро окончательно иссякнет, поэтому так старательно готовят новый проект "Стена". Это прекрасно понимают и представители гражданского общества в самой Литве.

Гедрюс Грабаускас, журналист, председатель Социалистического народного фронта:

Все такие суперидеи, такие проекты якобы интересные - на этом всегда греются местные коррумпированные политики и связанные с ними бизнесмены. Поскольку эти проекты долгие, их можно строить два-три года. Нужно много рабочей силы, стройматериалов и т.д. Уже доказано - все такие суперпроекты всегда были связаны с коррупцией.

Вообще отдельные литовские чиновники паразитируют на Беларуси уже не один десяток лет. Те, кто не готов с этим мириться, заканчивает достаточно печально. Так, в 2006 году офицер литовских спецслужб Витаутас Поцюнас был найден мертвым у здания брестской гостиницы "Интурист". Было установлено, что Поцюнас выпал из окна своего номера. В это время он вел расследование о расходе 420 миллионов долларов, выделенных конгрессом США на свержение режима Александра Лукашенко. Параллельно с ним расследование вел главный редактор и издатель газеты Ауримас Дрижюс. Он был задержан сотрудниками Департамента госбезопасности Литвы, а на свежий номер газеты наложили арест. Тем не менее, то, о чем писали журналисты, скрыть не удалось. В Литве не исключают, что большая часть этих средств осела в карманах организаторов цветных революций из Министерства иностранных дел и Департамента государственной безопасности Литвы. В связи с этим стоит напомнить литовским чиновникам, что Арсений Яценюк сейчас совершенно свободен и наверняка готов поделиться ценным опытом.


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Теги: Брест
 
 
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С момента начала протестов в Беларуси Литва активно включилась в поддержку людей, призывавших фактически к государственному перевороту в стране. Методичная...
 
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