|
В каких условиях, кого и как учатся защищать белорусы - в авторском проекте "Диспозиция"
17.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В каких условиях, кого и как учатся защищать белорусы - узнаем в авторском проекте "Диспозиция" (видео).
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В каких условиях, кого и как учатся защищать белорусы - узнаем в авторском проекте "Диспозиция" (видео). Смотрите также: Проект "Диспозиция" о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)