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Форум регионов Беларуси и России стартует 29 июня

18.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь и Россия готовятся к Форуму регионов. В деловом календаре двух стран это ключевое событие. И не только потому, что ежегодно форум "заводит" взаимную торговлю, он укрепляет связи между регионами. Сегодня это фундамент тесных союзнических отношений Минска и Москвы. И пусть форум объединяет регионы, но это событие отнюдь не регионального масштаба. Политики, эксперты, представители реального сектора, парламентарии - здесь веское слово у всех, кто играет важную роль в сближении регионов двух стран. Его базис, определенно, экономика. Хотя многие готовы спорить.

В нынешнем году многие встречи, наконец, пройдут так, как это было в доковидное время. И пусть формат не будет на 100 процентов офлайном, это уже важный шаг к более эффективным переговорам. И с этим не спорит никто. С программой форума и ожиданиях-2021 (а их никак не назвать скромными) расскажем прямо сейчас. Вероника Бута изучила повестку.

Семь площадок позади. В копилке контрактов уже почти на 3 миллиарда долларов. Подписано за это время порядка 400 соглашений о сотрудничестве. Сначала Форум регионов Беларуси и России создавался просто для налаживания связей. В 2014-м - акцент на продовольственную безопасность Союзного государства. С 2015 года договоренности стали монетизировать. Подписываем контракты, в том числе на поставку белорусской продукции в российские регионы - первые 230 млн долларов в копилке форума. В 2016 году имеем уже 300, а спустя год выходим на 400 млн. В рамках пятого форума заключаем контрактов на полмиллиарда. Повторяем результат через год. Ставим новый рекорд в минувшем - седьмом. В этом году площадке снова быть.


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Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия готовятся к Форуму регионов. В деловом календаре двух стран это ключевое событие. И не только потому, что ежегодно форум "заводит" взаимную...
 
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