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Движение транспорта изменят в Минске из-за состязаний по триатлону
18.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн – Sputnik. Столицу ожидают изменения в организации движения, это связано с проведением "Минского триатлона" 26 июня, соответствующее решение №1769 от 11 июня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В день состязаний будут временно ограничивать движение:
- по четной стороне проспекта Победителей от улицы Парковой до МКАД с 7:50 до 12:20,
- по съезду с МКАД с 7:50 до 12:20,
- по четной стороне проспекта Победителей от МКАД до пешеходного перехода в районе СДЮШОР по прыжкам на батуте и акробатике с 7:50 до 13:10,
- по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана с 7:50 до 13:10.
Белорусская столица примет "Минский триатлон" уже в 4 раз. Как обычно, в программе три вида дистанций:
Плавательный этап на открытой воде проведут на Минском море на базе Белорусской федерации парусного спорта. Для велогонки задействуют маршрут вдоль дороги H9036, улицы Парковой и проспекта Победителей. А бег состоится возле Дворца спорта.
На проспекте Победителей, 4 организуют зону активностей с развлечениями и розыгрышем призов. Также уже традиционно состоится женский забег Minsk Lady Run на 3 километра, а самым маленьким участникам предложат пробежать 800 м.
Зарегистрировались на мероприятие уже более тысячи атлетов из 12 стран. Подать заявку можно до 26 июня на официальном сайте соревнований.
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Международные состязания "Минский триатлон - 2021" пройдут 26 июня, часть из них — велогонка и бег — затронет центр города.
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