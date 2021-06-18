Движение транспорта изменят в Минске из-за состязаний по триатлону

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Столицу ожидают изменения в организации движения, это связано с проведением "Минского триатлона" 26 июня, соответствующее решение №1769 от 11 июня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В день состязаний будут временно ограничивать движение:

- по четной стороне проспекта Победителей от улицы Парковой до МКАД с 7:50 до 12:20,

- по съезду с МКАД с 7:50 до 12:20,

- по четной стороне проспекта Победителей от МКАД до пешеходного перехода в районе СДЮШОР по прыжкам на батуте и акробатике с 7:50 до 13:10,

- по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана с 7:50 до 13:10.

Белорусская столица примет "Минский триатлон" уже в 4 раз. Как обычно, в программе три вида дистанций:

1/2 Ironman (1 900 м плавание + 90 км велогонка + 21 км бег);

1/4 Ironman (950 м плавание + 45 км велогонка + 10,5 км бег);

1/8 Ironman (475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег).

Плавательный этап на открытой воде проведут на Минском море на базе Белорусской федерации парусного спорта. Для велогонки задействуют маршрут вдоль дороги H9036, улицы Парковой и проспекта Победителей. А бег состоится возле Дворца спорта.

На проспекте Победителей, 4 организуют зону активностей с развлечениями и розыгрышем призов. Также уже традиционно состоится женский забег Minsk Lady Run на 3 километра, а самым маленьким участникам предложат пробежать 800 м.

Зарегистрировались на мероприятие уже более тысячи атлетов из 12 стран. Подать заявку можно до 26 июня на официальном сайте соревнований.